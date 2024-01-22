Политолог раскрыл истинную причину нестихающего конфликта Зеленского и Кличко

Разногласия между Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко будут продолжаться, так как у них разная креатура. Таким мнением поделился политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

По словам эксперта, конфликт является следствием развития ситуации на передовой. Если бы контрнаступление, проводимое в 2023 году, удалось, тогда Кличко не критиковал бы "отход Зеленского от демократии" и укрепление авторитаризма, полагает специалист.

"Поэтому развитие конфликта будет, он всё время то тлеет, то уходит в тень, то выходит на поверхность, учитывая, что разные хозяева", — подчеркнул Жарихин в беседе с "Лентой.ру".