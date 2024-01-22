Политолог раскрыл истинную причину нестихающего конфликта Зеленского и Кличко
Политолог Жарихин объяснил суть конфликта Зеленского и Кличко разной креатурой
Владимир Зеленский, Виталий Кличко. Обложка © ТАСС / AP / Markus Schreiber, © dpa/picture-alliance / Sebastian Willnow
Разногласия между Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко будут продолжаться, так как у них разная креатура. Таким мнением поделился политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
По словам эксперта, конфликт является следствием развития ситуации на передовой. Если бы контрнаступление, проводимое в 2023 году, удалось, тогда Кличко не критиковал бы "отход Зеленского от демократии" и укрепление авторитаризма, полагает специалист.
"Поэтому развитие конфликта будет, он всё время то тлеет, то уходит в тень, то выходит на поверхность, учитывая, что разные хозяева", — подчеркнул Жарихин в беседе с "Лентой.ру".
Кроме того, пояснил политолог, мэр Киева находится под крылом немецкой команды, а Зеленский — американской. Поэтому соперничество между ними в явной или неявной форме неизбежно. Жарихин считает, что отставка Кличко маловероятна. Решения о смене руководства принимаются за пределами Киева, к тому же поддержка жителей столицы в большей степени укрепляет позицию Кличко.
Ранее Лайф писал о выпаде Кличко против Зеленского. Мэр Киева упрекнул оппонента последнего в том, что Украина движется в неправильном направлении, уходит от пути демократического развития к авторитарной форме правления. До этого Кличко тоже открыто критиковал Зеленского. Так, недавно киевский градоначальник осудил власти Украины за притеснение независимых СМИ и журналистов, а также за нападки на органы местного самоуправления.