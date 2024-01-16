Кличко снова уколол Зеленского

Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал власти Украины за притеснение независимых СМИ и журналистов, а также нападки на органы местного самоуправления.

"Потоки лжи и манипуляций, льющиеся из анонимных провластных Telegram-каналов... Правоохранительным органам наконец надо прекратить бегать и "кошмарить" по заказу власти неугодных ей политиков и предпринимателей, а расследовать и установить, кто стоит за провокациями против журналистов, кто заказывает и распространяет ложь", — написал Кличко в телеграм-канале.