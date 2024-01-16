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Кличко снова уколол Зеленского

Кличко обвинил власти Украины в притеснении независимых СМИ

16 января, 13:26
Мэр Киева Виталий Кличко, президент Украины Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / AP / Markus Schreiber, EPA / ALESSANDRO DELLA VALLE / POOL

Мэр Киева Виталий Кличко, президент Украины Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / AP / Markus Schreiber, EPA / ALESSANDRO DELLA VALLE / POOL

Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал власти Украины за притеснение независимых СМИ и журналистов, а также нападки на органы местного самоуправления.

"Потоки лжи и манипуляций, льющиеся из анонимных провластных Telegram-каналов... Правоохранительным органам наконец надо прекратить бегать и "кошмарить" по заказу власти неугодных ей политиков и предпринимателей, а расследовать и установить, кто стоит за провокациями против журналистов, кто заказывает и распространяет ложь", — написал Кличко в телеграм-канале.

Он также призвал закончить "копошение в болоте политического противостояния", поскольку оно вредит имиджу Украины и "разрушает демократические принципы".

Мэр Киева Кличко задался вопросом, продолжит ли Украина существовать
Мэр Киева Кличко задался вопросом, продолжит ли Украина существовать

Ранее Кличко уже неоднократно выступал с критикой в адрес Владимира Зеленского. Мэр Киева уже заявлял, что Украина движется к авторитаризму из-за действий властей, а также высказывался о низком рейтинге Зеленского и хвалил главкома ВСУ Залужного.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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