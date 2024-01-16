Кличко снова уколол Зеленского
Кличко обвинил власти Украины в притеснении независимых СМИ
Мэр Киева Виталий Кличко, президент Украины Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / AP / Markus Schreiber, EPA / ALESSANDRO DELLA VALLE / POOL
Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал власти Украины за притеснение независимых СМИ и журналистов, а также нападки на органы местного самоуправления.
"Потоки лжи и манипуляций, льющиеся из анонимных провластных Telegram-каналов... Правоохранительным органам наконец надо прекратить бегать и "кошмарить" по заказу власти неугодных ей политиков и предпринимателей, а расследовать и установить, кто стоит за провокациями против журналистов, кто заказывает и распространяет ложь", — написал Кличко в телеграм-канале.
Он также призвал закончить "копошение в болоте политического противостояния", поскольку оно вредит имиджу Украины и "разрушает демократические принципы".
Ранее Кличко уже неоднократно выступал с критикой в адрес Владимира Зеленского. Мэр Киева уже заявлял, что Украина движется к авторитаризму из-за действий властей, а также высказывался о низком рейтинге Зеленского и хвалил главкома ВСУ Залужного.