"Попахивает авторитаризмом": Кличко сделал очередной выпад в адрес Зеленского

Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз выступил с критикой в адрес Владимира Зеленского. Как заявил градоначальник в беседе с The Globe and Mail, нынешняя политика украинских властей всё больше напоминает авторитаризм.

Столичный чиновник считает, что его страна движется в неправильном направлении, уходя от пути демократического развития к авторитарной форме правления. По его словам, последние 23 месяца главные украинские телеканалы транслировали в основном телемарафон "Единые новости", который оставляет мало места для несогласных. В то же время, как заявил экс-боксёр, критикующие Зеленского и его администрацию журналисты всё чаще подвергаются давлению со стороны государства.

"Движение, то, что мы видим сейчас, я не могу сказать, что это демократия. Это попахивает вертикалью и авторитаризмом", — заявил он.