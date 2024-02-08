Уволил или нет? Зеленский встретился с Залужным и совершенно запутал украинцев

"Встретился с генералом Валерием Залужным. Поблагодарил за два года защиты Украины. Обсудили, в каком обновлении нуждаются Вооружённые силы Украины. Обсудили также, кто может находиться в обновлённом руководстве ВСУ. Время для такого обновления – именно сейчас. Предложил Валерию Фёдоровичу и дальше быть в команде", — говорится в официальном заявлении Зеленского.