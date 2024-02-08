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8 февраля, 16:05

Уволил или нет? Зеленский встретился с Залужным и совершенно запутал украинцев

Зеленский обсудил с Залужным обновление руководства ВСУ

Владимир Зеленский встретился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Фото © телеграм Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский встретился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Фото © телеграм Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский отчитался о встрече с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, стороны обсудили обновление руководства вооружённых сил.

"Встретился с генералом Валерием Залужным. Поблагодарил за два года защиты Украины. Обсудили, в каком обновлении нуждаются Вооружённые силы Украины. Обсудили также, кто может находиться в обновлённом руководстве ВСУ. Время для такого обновления – именно сейчас. Предложил Валерию Фёдоровичу и дальше быть в команде", — говорится в официальном заявлении Зеленского.

После этого украинские СМИ распространили сообщения об отставке Залужного, при том, что слово "отставка" не фигурирует ни в заявлении Зеленского, ни в заявлении самого Залужного.

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Как сообщал Life.ru, слухи о том, что Зеленский снял Залужного с должности главнокомандующего ВСУ, стали распространяться с 29 января, но в тот же день в Киеве опровергли эти сообщения. Позже в эфире итальянского канала Зеленский всё же признался, что размышляет о замене людей на руководящих постах. СМИ узнали, что на повестке дня у Зеленского стоит не только увольнение главкома ВСУ, но и отставка начальника украинского Генштаба.

Александра Вишнякова
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