Порошенко призвал Зеленского начать перезагрузку власти с себя, а не с Залужного

Бывший президент Украины Пётр Порошенко посоветовал Владимиру Зеленскому отстать от главкома ВСУ Валерия Залужного и начать перезагрузку власти с себя самого. Об этом олигарх и политик написал в своём телеграм-канале.

По словам Порошенко, на Украине следует очистить все государственные учреждения, и прежде всего — офис президента, от "недолюстрированных недобитков команды Януковича".