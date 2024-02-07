Порошенко призвал Зеленского начать перезагрузку власти с себя, а не с Залужного
Фото © AP Photo / Petr David Josek
Бывший президент Украины Пётр Порошенко посоветовал Владимиру Зеленскому отстать от главкома ВСУ Валерия Залужного и начать перезагрузку власти с себя самого. Об этом олигарх и политик написал в своём телеграм-канале.
По словам Порошенко, на Украине следует очистить все государственные учреждения, и прежде всего — офис президента, от "недолюстрированных недобитков команды Януковича".
"Начните с себя, а от Залужного отцепитесь", — обратился к Зеленскому пятый президент Украины.
Как уже писал Life.ru, разговоры о перестановках в руководстве Украины, в частности военном, ходят уже давно. Так, с 29 января стали распространяться слухи о том, что Зеленский снял Залужного с должности главнокомандующего ВСУ, но в тот же день в офисе Зеленского опровергли эти сообщения. Западные СМИ раскрыли, что эту должность предлагали главе ГУР Кириллу Буданову и командующему Сухопутными войсками Украины Александру Сырскому, но те отказались. Наконец 5 февраля Зеленский признался, что размышляет не только о замене главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но и других людей на руководящих постах.