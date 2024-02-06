В Раде возник вопрос к Зеленскому, захотевшему "перезагрузить" руководство Украины

В Верховной раде иронично восприняли заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о необходимости перестановок в руководстве страны. Ироничное заявление сделал депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко, комментируя слова экс-комика о необходимости "перезагрузить" власти.

"Президент заговорил о необходимости перезагрузки руководства страны. Стесняюсь спросить, а кто же у нас "руководство страны"?!" — поинтересовался Кучеренко у себя в соцсети.