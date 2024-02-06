В Раде возник вопрос к Зеленскому, захотевшему "перезагрузить" руководство Украины
Нардеп Кучеренко задал Зеленскому вопрос после слов о "перезагрузке" властей
Владимир Зеленский. Обложка © Офис президента Украины
В Верховной раде иронично восприняли заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о необходимости перестановок в руководстве страны. Ироничное заявление сделал депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко, комментируя слова экс-комика о необходимости "перезагрузить" власти.
"Президент заговорил о необходимости перезагрузки руководства страны. Стесняюсь спросить, а кто же у нас "руководство страны"?!" — поинтересовался Кучеренко у себя в соцсети.
Разговоры о перестановках в руководстве Украины, в частности военном, ходят уже давно. Так, с 29 января стали распространяться слухи о том, что Зеленский снял Залужного с должности главнокомандующего ВСУ, но в тот же день в офисе Зеленского опровергли эти сообщения. Западные СМИ раскрыли, что эту должность предлагали главе ГУР Кириллу Буданову и командующему Сухопутными войсками Украины Александру Сырскому, однако они отказались. По мнению сербских журналистов, именно Залужный может стать козлом отпущения из-за крушения российского Ил-76 с украинскими военнопленными. Наконец 5 февраля Зеленский признался, что размышляет не только о замене главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но и других людей на руководящих постах.