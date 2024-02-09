Экс-премьер Украины объяснил, почему "неудобного" Залужного сменили на "послушного мясника"
Азаров: "Бахмутский мясник" Сырский пользуется дурной славой у военных
Новый главком ВСУ Александр Сырский давно пользуется дурной славой среди украинских военных, а его приезд в любой прифронтовой город считается предвестником дурных событий. Об этом рассказал в своём блоге в пятницу, 9 февраля, экс-премьер Украины Николай Азаров.
Он отметил, что "бахмутский мясник" является для украинских военных крайне неудобной фигурой, зато полностью устраивает главарей киевского режима. Именно он стоит за провалившейся попыткой удержать "фортецю Бахмут" силами мобилизованных украинцев без малейшего боевого опыта и практикой "мясных штурмов" в целом.
"Сырский не привык считаться с потерями и готов выполнять любые приказы, поступающие из Киева и от западных "друзей" киевского режима", — отметил Азаров.
Как сообщал Life.ru, 8 февраля Владимир Зеленский заявил, что назначил Сырского новым главкомом ВСУ. Ранее этот пост занимал Валерий Залужный. Зеленский поблагодарил его "за два года защиты" страны. Новый главком ВСУ родился во Владимирской области, где и сейчас проживают его родные, в том числе брат Олег, а отец является российским военным пенсионером. Брат Сырского ранее рассказал, что тот давно не общается с родными.