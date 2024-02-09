Экс-премьер Украины объяснил, почему "неудобного" Залужного сменили на "послушного мясника"

Новый главком ВСУ Александр Сырский давно пользуется дурной славой среди украинских военных, а его приезд в любой прифронтовой город считается предвестником дурных событий. Об этом рассказал в своём блоге в пятницу, 9 февраля, экс-премьер Украины Николай Азаров.

Он отметил, что "бахмутский мясник" является для украинских военных крайне неудобной фигурой, зато полностью устраивает главарей киевского режима. Именно он стоит за провалившейся попыткой удержать "фортецю Бахмут" силами мобилизованных украинцев без малейшего боевого опыта и практикой "мясных штурмов" в целом.