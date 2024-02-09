Сын нового главкома ВСУ Сырского живёт в Сиднее, и мобилизация ему не грозит

Старший сын нового главкома ВСУ Александра Сырского проживает в австралийском Сиднее и является завсегдатаем ночных клубов. К такому выводу пришли журналисты, изучившие страницу Антона Сырского в социальной сети "В Контакте". Любопытно, что все публикации, которые молодой человек репостил за последние несколько лет, были именно на русском языке.

К слову, до начала специальной военной операции Антон Сырский демонстрировал, пусть и находясь за рубежом, пророссийские взгляды. Среди размещённых им постов — карикатура с медведем, окрашенным в цвета российского флага, который идёт по песку с надписью "Сирия", а за камнем, прячась от него, в ужасе сжимаются трое мужчин: представители ИГИЛ*, ЦРУ и сирийской оппозиции.

Отметим, что сам новый главком ВСУ родился во Владимирской области, где и сейчас проживают его родные, в том числе брат Олег, а отец является российским военным пенсионером. Брат Сырского ранее рассказал, что тот давно не общается с родными.