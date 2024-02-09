Регион

Уведомления отключены

9 февраля, 08:18

Сын нового главкома ВСУ Сырского живёт в Сиднее, и мобилизация ему не грозит

Старший сын нового главкома ВСУ Александра Сырского проживает в австралийском Сиднее и является завсегдатаем ночных клубов. К такому выводу пришли журналисты, изучившие страницу Антона Сырского в социальной сети "В Контакте". Любопытно, что все публикации, которые молодой человек репостил за последние несколько лет, были именно на русском языке.

К слову, до начала специальной военной операции Антон Сырский демонстрировал, пусть и находясь за рубежом, пророссийские взгляды. Среди размещённых им постов — карикатура с медведем, окрашенным в цвета российского флага, который идёт по песку с надписью "Сирия", а за камнем, прячась от него, в ужасе сжимаются трое мужчин: представители ИГИЛ*, ЦРУ и сирийской оппозиции.

"Мясник" и "генерал 200": Зарубежные СМИ раскрыли обидные прозвища нового главкома ВСУ
"Мясник" и "генерал 200": Зарубежные СМИ раскрыли обидные прозвища нового главкома ВСУ

Отметим, что сам новый главком ВСУ родился во Владимирской области, где и сейчас проживают его родные, в том числе брат Олег, а отец является российским военным пенсионером. Брат Сырского ранее рассказал, что тот давно не общается с родными.

"Бандеровский предатель": Медведев высказался о новом главкоме ВСУ, родившемся во Владимирской области
"Бандеровский предатель": Медведев высказался о новом главкоме ВСУ, родившемся во Владимирской области

Как сообщал Life.ru, 8 февраля Владимир Зеленский заявил, что назначил Сырского новым главкомом ВСУ. Ранее этот пост занимал Валерий Залужный. Зеленский поблагодарил его "за два года защиты" страны.

* Организация признана террористической и запрещена на территории России.

Обложка ©

© t.me / Сирський

Марина Калегина
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция на Украине
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров