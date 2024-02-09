"Бандеровский предатель": Медведев высказался о новом главкоме ВСУ, родившемся во Владимирской области

" [Он] стал бандеровским предателем, который нарушил присягу и служит нацистам, уничтожая своих близких. Пусть земля горит у него под ногами!" — написал зампред Совбеза РФ в телеграм-канале.

Медведев добавил, что испытывает те же чувства ко всем причастным к развалу СССР (а по сути, Российской империи), из-за чего огромная страна, балансировавшая миропорядок, исчезла, а миллионы людей были обречены на страдания и смерть. То же он сказал и о Западе, который "маниакально, исступлённо, всеми возможными способами" толкал русских и украинцев, являющихся единым народом, к новой гражданской войне.