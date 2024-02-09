"Бандеровский предатель": Медведев высказался о новом главкоме ВСУ, родившемся во Владимирской области
Медведев: Глядя на биографию нового главкома ВСУ Сырского, чувствуешь ненависть
Дмитрий Медведев и Александр Сырский. Обложка © ТАСС / POOL / Екатерина Штукина / Telegram / СИРСЬКИЙ
Биография нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского вызывает ненависть, презрение и омерзение, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он пояснил, что главком украинской армии был советским, русским офицером, а теперь служит нацистам.
"[Он] стал бандеровским предателем, который нарушил присягу и служит нацистам, уничтожая своих близких. Пусть земля горит у него под ногами!" — написал зампред Совбеза РФ в телеграм-канале.
Медведев добавил, что испытывает те же чувства ко всем причастным к развалу СССР (а по сути, Российской империи), из-за чего огромная страна, балансировавшая миропорядок, исчезла, а миллионы людей были обречены на страдания и смерть. То же он сказал и о Западе, который "маниакально, исступлённо, всеми возможными способами" толкал русских и украинцев, являющихся единым народом, к новой гражданской войне.
Напомним, вечером 8 февраля Владимир Зеленский заявил, что назначил Александра Сырского новым главкомом ВСУ. До этого данный пост занимал Валерий Залужный. Зеленский поблагодарил последнего "за два года защиты" страны, подчеркнув в обращении, что от нового главкома требуется иной подход к мобилизации. К слову, сам Сырский — уроженец Владимирской области, закончивший Высшее военное командное училище в Москве. Родственники военачальника до сих пор проживают на его малой родине. Тем временем в ВСУ, видимо, не очень рады назначению: солдаты дали Сырскому прозвища "генерал 200" и "мясник".