"Нужен другой подход": Зеленский озвучил требования к новому главкому ВСУ Сырскому
Зеленский заявил, что ожидает от главкома ВСУ Сырского новых подходов в армии
Владимир Зеленский потребовал от нового главкома украинских войск Александра Сырского иного подхода к мобилизации и ротации военных. Это необходимо киевскому режиму для того, чтобы задействовать почти миллион не воевавших на фронте человек.
Зеленский в своём обращении подчеркнул, что ожидает от новоиспечённого главкома подробный план действий Вооружённых сил Украины на этот год. По его словам, Сырский представит на днях "команду перезагрузки ВСУ".
"Это означает, что нужен другой подход, в частности к ротациям. Другой подход к управлению фронтом. Другой подход к мобилизации и рекрутингу", — заявил Зеленский.
Напомним, 8 февраля Владимир Зеленский заявил, что назначил Сырского новым главкомом ВСУ. До этого пост занимал Валерий Залужный. Зеленский поблагодарил его "за два года защиты" страны. Позднее украинские СМИ распространили сообщения об отставке главкома ВСУ, хотя слово "отставка" не было использовано ни в заявлении Зеленского, ни в заявлении самого Залужного. Позже министр обороны Незалежной Рустем Умеров всё-таки подтвердил увольнение главкома.