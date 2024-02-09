"Нужен другой подход": Зеленский озвучил требования к новому главкому ВСУ Сырскому

Владимир Зеленский потребовал от нового главкома украинских войск Александра Сырского иного подхода к мобилизации и ротации военных. Это необходимо киевскому режиму для того, чтобы задействовать почти миллион не воевавших на фронте человек.

Зеленский в своём обращении подчеркнул, что ожидает от новоиспечённого главкома подробный план действий Вооружённых сил Украины на этот год. По его словам, Сырский представит на днях "команду перезагрузки ВСУ".