"Командир советского образца": В США заявили, что бойцы ВСУ давно невзлюбили нового главкома Сырского
WP: Украинские солдаты не особенно любят нового главкома ВСУ Сырского
Украинские солдаты очень сильно не любят нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, сообщает американская газета Washington Post (WP).
"Среди рядовых солдат Сырского особенно не любят: многие считают его командиром советского образца", — передаёт издание.
Напомним, 8 февраля Владимир Зеленский заявил, что назначил Сырского новым главкомом ВСУ. До этого пост занимал Валерий Залужный. Зеленский поблагодарил его "за два года защиты" страны. Позднее украинские СМИ распространили сообщения об отставке главкома ВСУ, хотя слово "отставка" не было использовано ни в заявлении Зеленского, ни в заявлении самого Залужного. Позже министр обороны Незалежной Рустем Умеров всё-таки подтвердил увольнение главкома.