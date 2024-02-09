"Мясник" и "генерал 200": Зарубежные СМИ раскрыли обидные прозвища нового главкома ВСУ
Politico: Солдаты ВСУ дали новому главкому Сырскому прозвище "мясник"
Украинские военнослужащие дали несколько обидных прозвищ новому главнокомандующему Вооружёнными силами Украины Александру Сырскому. Как передаёт американское издание Politico, солдаты называют его "мясником" и "генералом 200".
"Украинские войска дали Сырскому ужасное прозвище: Мясник, — говорится в статье.
Также один капитан ВСУ подтвердил журналистам, что у Сырского есть такое прозвище, и рассказал о ещё одном — Генерал 200, по ассоциации с "грузом 200". Стоит отметить, что этот же источник в беседе с представителями средств массовой информации заявил, что назначение Сырского на должность главнокомандующего — не очень хорошая идея.
Среди простых военнослужащих, по данным издания, Генерал 200 крайне непопулярен, так как считают, что он оправдывает своё прозвище и без колебаний отправляет солдат на убой. Он известен тем, что повёл украинские подразделения в так называемую бахмутскую мясорубку в Артёмовске в ДНР.
Напомним, 8 февраля Владимир Зеленский заявил, что назначил Сырского новым главкомом ВСУ. До этого пост занимал Валерий Залужный. Зеленский поблагодарил его "за два года защиты" страны. Также сообщалось, что от нового главкома ВСУ потребовали иного подхода к мобилизации и ротации военных. Это необходимо киевскому режиму для того, чтобы задействовать почти миллион не воевавших на фронте человек.