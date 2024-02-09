"Мясник" и "генерал 200": Зарубежные СМИ раскрыли обидные прозвища нового главкома ВСУ

Также один капитан ВСУ подтвердил журналистам, что у Сырского есть такое прозвище, и рассказал о ещё одном — Генерал 200, по ассоциации с "грузом 200". Стоит отметить, что этот же источник в беседе с представителями средств массовой информации заявил, что назначение Сырского на должность главнокомандующего — не очень хорошая идея.