Залужный сделал первое заявление после своей отставки

Бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный впервые после своей отставки прокомментировал случившееся. Как сообщил генерал в телеграм-канале, в настоящее время он не занимает никакой должности.

"Честь и ответственность. Которые я чувствую перед каждым защитником и защитницей Украины, несмотря на то что сейчас не занимаю должности", — написал Залужный.