Залужный сделал первое заявление после своей отставки
Залужный заявил, что не занимает никакой должности после своей отставки
Бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный впервые после своей отставки прокомментировал случившееся. Как сообщил генерал в телеграм-канале, в настоящее время он не занимает никакой должности.
"Честь и ответственность. Которые я чувствую перед каждым защитником и защитницей Украины, несмотря на то что сейчас не занимаю должности", — написал Залужный.
Напомним, вечером 8 февраля стало известно, что Владимир Зеленский встретился с Залужным и поблагодарил его "за два года защиты" страны. Впоследствии новым главкомом ВСУ был назначен экс-командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский. Он родился во Владимирской области, где и сейчас проживают его родные, в том числе брат Олег, а отец является российским военным пенсионером. Брат Сырского ранее рассказал, что тот давно не общается с родными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя событие, заявил, что эта ситуация не повлияет на ход российской специальной военной операции на Украине. Стоит отметить, что Залужный получил звание Героя Украины после того, как покинул свой пост.
T.me / Валерій Залужний