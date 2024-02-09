Песков: Смена командования ВСУ не изменит ход СВО

Отставка Валерия Залужного с поста главкома ВСУ и назначение Александра Сырского не повлияют на ход российской спецоперации (СВО) на территории Украины. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы не думаем, что это факторы, которые могут изменить ход СВО. Она будет продолжаться до достижения целей", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.