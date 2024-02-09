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9 февраля, 09:28

Песков: Смена командования ВСУ не изменит ход СВО

Песков: Отставка Залужного и назначение Сырского не повлияют на ход СВО

Отставка Валерия Залужного с поста главкома ВСУ и назначение Александра Сырского не повлияют на ход российской спецоперации (СВО) на территории Украины. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы не думаем, что это факторы, которые могут изменить ход СВО. Она будет продолжаться до достижения целей", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

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Как сообщал Life.ru, накануне вечером, 8 февраля, Владимир Зеленский встретился с Залужным и поблагодарил его "за два года защиты" страны. После этого украинские СМИ распространили сообщения об отставке главкома ВСУ, при том что слово "отставка" не фигурирует ни в заявлении Зеленского, ни в заявлении самого Залужного. Позже министр обороны Незалежной Рустем Умеров всё-таки подтвердил увольнение главкома. Новым главкомом ВСУ назначен уроженец Владимирской области, командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

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Александр Юнашев
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