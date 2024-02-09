Снятый с поста главкома ВСУ Залужный сменил название телеграм-канала

Снятый с поста главкома ВСУ Валерий Залужный сменил название своего официального телеграм-канала. Ранее он назывался "Головнокомандувач (Главнокомандующий) ЗСУ (ВСУ)", а теперь просто — "Валерий Залужный".

Чем после отставки займётся Залужный, пока не раскрывается. При этом депутат Верховной рады Евгений Шевченко ранее утверждал, что экс-главком ВСУ якобы согласился на должность посла Украины в Великобритании. Официального подтверждения этой информации не было.