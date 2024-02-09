Снятый с поста главкома ВСУ Залужный сменил название телеграм-канала
Снятый с поста главкома ВСУ Валерий Залужный сменил название своего официального телеграм-канала. Ранее он назывался "Головнокомандувач (Главнокомандующий) ЗСУ (ВСУ)", а теперь просто — "Валерий Залужный".
Залужный сменил название своего телеграм-канала после отставки. Фото © Скриншот канала "Валерій Залужний"
Чем после отставки займётся Залужный, пока не раскрывается. При этом депутат Верховной рады Евгений Шевченко ранее утверждал, что экс-главком ВСУ якобы согласился на должность посла Украины в Великобритании. Официального подтверждения этой информации не было.
Как сообщал Life.ru, накануне вечером, 8 февраля, Владимир Зеленский встретился с Залужным и поблагодарил его "за два года защиты" страны. После этого украинские СМИ распространили сообщения об отставке главкома ВСУ, при том что слово "отставка" не фигурирует ни в заявлении Зеленского, ни в заявлении самого Залужного. Позже министр обороны Незалежной Рустем Умеров всё-таки подтвердил увольнение главкома. Новым главкомом ВСУ назначен уроженец Владимирской области, командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский. К слову, в Кремле, комментируя кадровые решения Зеленского, заявили, что отставка Залужного никак не повлияет на ход спецоперации.
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