Секретарь СНБО Украины признал падение духа в ВСУ из-за катастрофы на фронте

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал падение духа в ВСУ из-за того, что ситуация на линии фронта "очень сложная". Об этом он заявил в интервью португальскому агентству Lusa.

Украинский политик отметил, что ситуация ухудшится, если Запад не увеличит поставки вооружения. По его словам, любое ожидание отрицательно влияет на обстановку на фронте. Кроме того, секретарь СНБО рассказал, что настроения в армии Незалежной тоже не очень оптимистичные.

"Если я скажу, что у всех высокая мотивация, то это будет ложное утверждение", — подчеркнул Данилов.