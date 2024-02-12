В США слили кадры прибытия с Украины подбитых русскими РСЗО HIMARS
ВСУ отправили на ремонт в США подбитые установки HIMARS
Отправленные на ремонт в США установки HIMARS. Обложка © X / Keystone Intel
Появились фото с повреждёнными реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS, отправленными Вооружёнными силами Украины в США для ремонта. Кадры опубликовал пользователь сети Х американский блогер с ником Keystone Intel. Позже появились и другие посты.
"У меня лежали фотографии повреждённых HIMARS. Появились и другие фотографии и видео, так что теперь я чувствую себя более комфортно, размещая их", — написал он.
На опубликованных фото видно, что РСЗО HIMARS выгружали из военно-транспортного самолёта Ан-124 в США. Заметно, что одна из машин серьёзно повреждена, на корпусе видны отверстия от снарядов.
Life.ru писал, что занимающий на тот момент должность министра обороны Украины Алексей Резников пообещал, что Киев не будет применять американские РСЗО HIMARS для ударов по территории России. Это условие было обязательным для получения данного оружия, однако ВСУ не выполняют данное требование и регулярно обстреливают новые регионы России с его помощью.