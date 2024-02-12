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12 февраля, 10:53

В США слили кадры прибытия с Украины подбитых русскими РСЗО HIMARS

ВСУ отправили на ремонт в США подбитые установки HIMARS

Отправленные на ремонт в США установки HIMARS. Обложка © X / Keystone Intel

Отправленные на ремонт в США установки HIMARS. Обложка © X / Keystone Intel

Появились фото с повреждёнными реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS, отправленными Вооружёнными силами Украины в США для ремонта. Кадры опубликовал пользователь сети Х американский блогер с ником Keystone Intel. Позже появились и другие посты.

Отправленные на ремонт в США установки HIMARS. Фото © X / Lew Anno Suport

Отправленные на ремонт в США установки HIMARS. Фото © X / Lew Anno Suport

"У меня лежали фотографии повреждённых HIMARS. Появились и другие фотографии и видео, так что теперь я чувствую себя более комфортно, размещая их", — написал он.

Отправленные на ремонт в США установки HIMARS. Фото © X / Lew Anno Suport

Отправленные на ремонт в США установки HIMARS. Фото © X / Lew Anno Suport

На опубликованных фото видно, что РСЗО HIMARS выгружали из военно-транспортного самолёта Ан-124 в США. Заметно, что одна из машин серьёзно повреждена, на корпусе видны отверстия от снарядов.

Шойгу в штабе Объединённой группировки войск показали уничтожение HIMARS и C-300 ВСУ
Шойгу в штабе Объединённой группировки войск показали уничтожение HIMARS и C-300 ВСУ

Life.ru писал, что занимающий на тот момент должность министра обороны Украины Алексей Резников пообещал, что Киев не будет применять американские РСЗО HIMARS для ударов по территории России. Это условие было обязательным для получения данного оружия, однако ВСУ не выполняют данное требование и регулярно обстреливают новые регионы России с его помощью.

Александра Мышляева
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