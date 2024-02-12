В США слили кадры прибытия с Украины подбитых русскими РСЗО HIMARS

Появились фото с повреждёнными реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS, отправленными Вооружёнными силами Украины в США для ремонта. Кадры опубликовал пользователь сети Х американский блогер с ником Keystone Intel. Позже появились и другие посты.

Отправленные на ремонт в США установки HIMARS. Фото © X / Lew Anno Suport

"У меня лежали фотографии повреждённых HIMARS. Появились и другие фотографии и видео, так что теперь я чувствую себя более комфортно, размещая их", — написал он.

Отправленные на ремонт в США установки HIMARS. Фото © X / Lew Anno Suport