Шойгу в штабе объединённой группировки войск показали уничтожение HIMARS и C-300 ВСУ

Министру обороны РФ Сергею Шойгу в штабе Объединённой группировки войск показали материалы объективного контроля уничтожения вражеских целей, включая реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS и зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу просмотрел в штабе Объединённой группировки войск материалы объективного контроля уничтожения вражеских целей, включая реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS и зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300. Видео © Минобороны РФ

"Главе военного ведомства доложили материалы объективного контроля уничтожения за последние сутки в результате эффективной работы разведывательно-ударных комплексов: реактивной системы залпового огня HIMARS производства США в районе населённого пункта Белая Криница и позиции дивизиона зенитного ракетного комплекса С-300 на херсонском направлении", — сообщили в Минобороны РФ.

Также Шойгу рассказали о ликвидации склада боеприпасов ВСУ на краснолиманском направлении и артиллерийской системы М777 американского производства в районе Часова Яра ДНР.