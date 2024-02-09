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9 февраля, 03:43

Шойгу в штабе объединённой группировки войск показали уничтожение HIMARS и C-300 ВСУ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Видео © ТАСС / Харичков Дмитрий

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Видео © ТАСС / Харичков Дмитрий

Министру обороны РФ Сергею Шойгу в штабе Объединённой группировки войск показали материалы объективного контроля уничтожения вражеских целей, включая реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS и зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу просмотрел в штабе Объединённой группировки войск материалы объективного контроля уничтожения вражеских целей, включая реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS и зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300. Видео © Минобороны РФ

"Главе военного ведомства доложили материалы объективного контроля уничтожения за последние сутки в результате эффективной работы разведывательно-ударных комплексов: реактивной системы залпового огня HIMARS производства США в районе населённого пункта Белая Криница и позиции дивизиона зенитного ракетного комплекса С-300 на херсонском направлении", — сообщили в Минобороны РФ.

Также Шойгу рассказали о ликвидации склада боеприпасов ВСУ на краснолиманском направлении и артиллерийской системы М777 американского производства в районе Часова Яра ДНР.

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В штабе Объединённой группировки войск Шойгу также поручил дополнительно выделить подразделениям разведывательные и ударные средства. Кроме того, по итогам работы на пунктах управления группировок войск министр обороны РФ провёл совещание в штабе, где заслушал доклады командующих по текущей обстановке в зоне СВО.


Анатолий Симоненко
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