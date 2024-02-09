Шойгу поручил выделить ударные средства для прикрытия госграницы
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил работу штаба группировки войск прикрытия госграницы и поручил дополнительно выделить подразделениям разведывательные и ударные средства.
"Министр обороны РФ поставил задачу дополнительно выделить подразделениям группировки разведывательные и ударные средства", — отметили в ведомстве.
Кроме того, по итогам работы на пунктах управления группировок войск министр обороны РФ провёл совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады командующих по текущей обстановке в зоне СВО.
А ранее Сергей Шойгу встретился с Вячеславом Гладковым — губернатором Белгородской области, которая регулярно страдает от обстрелов со стороны ВСУ. Главной темой стала безопасность жителей приграничных территорий.
Минобороны РФ