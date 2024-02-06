Шойгу исполнил полиглотический трюк и заставил китайцев раскрыть рты от удивления

Министр обороны России Сергей Шойгу преподнёс китайскому коллеге Дун Цзюню неожиданный "сюрприз" во время поздравления по случаю назначения на пост главы МО КНР. О заявлении генерала, которое приятно удивило верхушку Поднебесной, написали в NetEase.

"Шойгу в начале беседы обратился к адмиралу Дуну с фразой "уважаемый товарищ", а затем поприветствовал его на китайском языке", — подчеркнули в издании.

Далее российский министр напомнил, что Дун Цзюнь обучался в Военной академии Генштаба ВС РФ, а позже командовал совместными морскими учениями двух государств. Все эти детали в поздравлении Шойгу, уверены в NetEase, сократят дистанцию между державами.