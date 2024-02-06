Шойгу исполнил полиглотический трюк и заставил китайцев раскрыть рты от удивления
NE: Шойгу удивил нового министра обороны КНР обращением на китайском языке
Министр обороны России Сергей Шойгу преподнёс китайскому коллеге Дун Цзюню неожиданный "сюрприз" во время поздравления по случаю назначения на пост главы МО КНР. О заявлении генерала, которое приятно удивило верхушку Поднебесной, написали в NetEase.
"Шойгу в начале беседы обратился к адмиралу Дуну с фразой "уважаемый товарищ", а затем поприветствовал его на китайском языке", — подчеркнули в издании.
Далее российский министр напомнил, что Дун Цзюнь обучался в Военной академии Генштаба ВС РФ, а позже командовал совместными морскими учениями двух государств. Все эти детали в поздравлении Шойгу, уверены в NetEase, сократят дистанцию между державами.
А ранее Дун Цзюнь заявил о готовности Пекина поддержать Москву в вопросе украинского конфликта. Союз двух стран ещё никогда не был таким крепким, забили тревогу на Западе.