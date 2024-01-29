Шойгу направил телеграммы пяти отличившимся в СВО полкам и бригадам

Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил телеграммы трём полкам и двум бригадам, отличившимся в ходе спецоперации и получившим гвардейские наименования.

В частности, это подразделения 1429-го мотострелкового полка, 1430-й мотострелковый полк, подразделения 2-го полка радиационной, химической и биологической защиты, 61-я отдельная Киркенесская Краснознамённая брига­да морской пехоты и 1-я мобильная бригада радиационной, химической и биологической защиты.

Так, выполняя задачи на положском и ореховском направлениях, подразделения 1429-го мотострелкового полка уничтожили большое количество бронетехники, миномётных расчётов и артиллерийских систем противника. С началом контр­наступления ВСУ личный состав полка стойко и мужественно держал оборону в районе Работино. 450 военнослужащих полка удостоены государственных наград.

"Личный состав 1430-го мотострелкового полка оборудовал мощную эшелонированную систему инженерных заграждений, упорным удержанием оборонительных рубежей и позиций, непрерывным огневым поражением, дерзкими действиями разведывательных и штурмовых групп отразил многочисленные атаки противника и не позволил ему продвинуться вперёд. За героизм, храбрость и мужество, проявленные в ходе проведения специальной военной операции, 320 военнослужащих полка награждены орденами и медалями", — говорится в сообщении ведомства.

Подразделения 2-го полка радиационной, химической и биологической защиты поддерживали действия штурмовиков, наносили огневое поражение, уничтожали опорные пункты и бое­вую технику противника, успешно выполняли задачи по постановке аэрозольных завес. Здесь награды за доблесть, отвагу и мужество получили 175 военнослужащих.

В 61-й отдельной Киркенесской Краснознамённой брига­де морской пехоты наград удостоены 1300 военнослужащих. Они с честью выполняют воинский долг с первых дней СВО, на Авдеевском направлении их силами были освобождены 10 населённых пунктов, отражены многочисленные атаки ВСУ. Морские пехотинцы в ходе ожесточённых боёв у Сватово выбили подразделения противника с занимаемых рубежей и более трёх недель успешно обороняли их.

Также с первых дней на фронте личный состав 1-й мобильной бригады радиационной, химической и биологической защиты. За отличия, проявленные при выполнении боевых задач, отвагу и мужество 125 военнослужащих бригады награждены орденами и медалями, а лейтенанту В.В. Беликову присвоено звание Героя Российской Федерации.