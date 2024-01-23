"Да я умирал, ребят": Найден боец СВО, который перед лицом смерти зачитал пронзительные строки о России

СМИ нашли того самого российского бойца, который, получив тяжёлое ранение, прямо из окопа зачитал на видео пронзительные строки Игоря Талькова. Доброволец из Челябинской области Константин Головин признался, что даже перед лицом смерти он не пожалел о решении отправиться на фронт. Он сделал это для сыновей и ещё не родивишихся внуков.

"Да я умирал, ребят, на самом деле… У меня перебита нога, перетянута. Я не могу ползти: по нам работает танк, работают кассетные боеприпасы… И я всё, всё. И скрыться негде", — рассказал военный в интервью "Куб медиа".

Российский боец Константин Головин, который, получив тяжёлое ранение, прямо из окопа зачитал на видео пронзительные строки Игоря Талькова. Видео © Телеграм-канал "Куб медиа"

Константин добавил, что ему и его отряду удалось выжить лишь благодаря боевым товарищам, которые пошли с правого фланга и отработали по ВСУ сбросами, а также из миномётов и АГС.