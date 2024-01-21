"Расцветёшь на зависть всем врагам": Раненый боец СВО зачитал в "предсмертном" видео пронзительные строки о России

В Сети завирусился ролик, в котором под звуки снарядов раненый российский боец прочитал пронзительные строки из песни "Россия" Игоря Талькова. Видео, как оказалось, в конце декабря записал доброволец из Магнитогорска Константин Головин. Тогда, не зная, выживет ли он, боец уже прощался с жизнью. В частности, Константин говорил о том, что когда-нибудь, "когда устанет зло", Россия, как раньше, вновь ощутит себя мессией, а потом "расцветёт на зависть всем врагам".