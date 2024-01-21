"Расцветёшь на зависть всем врагам": Раненый боец СВО зачитал в "предсмертном" видео пронзительные строки о России
Раненый боец СВО зачитал в "предсмертном" видео пронзительные строки о России
В Сети завирусился ролик, в котором под звуки снарядов раненый российский боец прочитал пронзительные строки из песни "Россия" Игоря Талькова. Видео, как оказалось, в конце декабря записал доброволец из Магнитогорска Константин Головин. Тогда, не зная, выживет ли он, боец уже прощался с жизнью. В частности, Константин говорил о том, что когда-нибудь, "когда устанет зло", Россия, как раньше, вновь ощутит себя мессией, а потом "расцветёт на зависть всем врагам".
Раненый боец СВО зачитал в "предсмертном" видео пронзительные строки о России. Видео © VK / Константин Головин
"Когда-нибудь, когда устанет зло
Насиловать тебя, едва живую,
И на твоё иссохшее чело
Господь слезу уронит дождевую,
Ты выпрямишь свой перебитый стан,
Как прежде, ощутишь себя мессией
И расцветёшь на зависть всем врагам,
Несчастная, Великая Россия!" — говорит боец, глядя фактически в лицо смерти.
Благо Константин остался жив и сейчас проходит лечение в госпитале. В Магнитогорске его ждут супруга и четверо детей.
Ранее Лайф писал, что в освобождённой Марьинке ДНР нашли предсмертное письмо русского солдата, которое он оставил на кирпиче в одном из домов. В послании боец просил помочь его матери, сестре и брату. Глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил исполнить последнее желание погибшего. Однако после предания истории огласке семье героя начали угрожать расправой, в том числе с Украины. В итоге СК завёл уголовное дело.
Кадр из видео VK / Константин Головин