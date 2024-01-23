Российский боец рассказал, как раненым взял в плен шестерых солдат ВСУ

Командир боевой машины, сержант ВС РФ Денис Шамалюк рассказал, как получил ранение, но смог взять в плен шестерых солдат ВСУ. По словам военнослужащего, после того, как завязался ближний стрелковый бой, он занял позицию с левой стороны дороги, рядом с подвалом.

Сержант ВС РФ Шамалюк рассказал, что, будучи раненым, пленил шесть солдат ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

"Начался массированный артиллерийский обстрел, в результате чего я попытался открыть дверь в подвал, чтобы укрыться там. <...> Я крикнул: "Есть кто, выходи!" Раздался голос: "Не стреляйте, у нас раненый". Я занял позицию, когда они начали открывать дверь, там оказалось шесть украинских военнослужащих. <...> Я им отдал приказ сдать оружие, они начали выкидывать оружие", — говорит он на видео, опубликованном Минобороны РФ.

Шамалюк добавил, что вывел шестерых украинских военных, один из них был ранен, ему оказали помощь. Самого российского военного, также получившего ранение, отвезли в медицинский батальон. Боец поблагодарил командира взвода, который своевременно наложил ему жгут.

Сержант Шамалюк вместе с другими военными инженерных войск, проходящими реабилитацию, получил орден Мужества. Награду вручил временно исполняющий обязанности начальника инженерных войск генерал-майор Иван Полтев.