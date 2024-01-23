Российский боец рассказал, как раненым взял в плен шестерых солдат ВСУ
Сержант ВС РФ Шамалюк рассказал, что, будучи раненым, пленил шесть солдат ВСУ
Командир боевой машины, сержант ВС РФ Денис Шамалюк рассказал, как получил ранение, но смог взять в плен шестерых солдат ВСУ. По словам военнослужащего, после того, как завязался ближний стрелковый бой, он занял позицию с левой стороны дороги, рядом с подвалом.
Сержант ВС РФ Шамалюк рассказал, что, будучи раненым, пленил шесть солдат ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России
"Начался массированный артиллерийский обстрел, в результате чего я попытался открыть дверь в подвал, чтобы укрыться там. <...> Я крикнул: "Есть кто, выходи!" Раздался голос: "Не стреляйте, у нас раненый". Я занял позицию, когда они начали открывать дверь, там оказалось шесть украинских военнослужащих. <...> Я им отдал приказ сдать оружие, они начали выкидывать оружие", — говорит он на видео, опубликованном Минобороны РФ.
Шамалюк добавил, что вывел шестерых украинских военных, один из них был ранен, ему оказали помощь. Самого российского военного, также получившего ранение, отвезли в медицинский батальон. Боец поблагодарил командира взвода, который своевременно наложил ему жгут.
Сержант Шамалюк вместе с другими военными инженерных войск, проходящими реабилитацию, получил орден Мужества. Награду вручил временно исполняющий обязанности начальника инженерных войск генерал-майор Иван Полтев.
Ранее Лайф рассказывал, что российский боец сумел увернуться от вражеского дрона-камикадзе. Эпичный момент попал на видео.
ТАСС / Алексей Коновалов