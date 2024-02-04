"Подтверждение сильной тенденции": На Западе забили тревогу из-за заявления Китая об СВО

Министр обороны Китая Дун Цзюнь пообещал поддержать Москву по украинскому вопросу, что говорит об укреплении российско-китайской дружбы. Об этом сообщает французская газета Figaro.

"Это всё более явное подтверждение и без того сильной тенденции", — заявил историк Дмитрий Минич.

По данным журналистов, обе страны активно развивают сотрудничество в военной, а также экономической области. Между КНР и РФ товарооборот существенно увеличился за минувшие два года, а Россия стала крупнейшим экспортёром нефти в Китай. В материале подчеркнули, что союз этих двух стран кажется "как никогда крепким".

Напомним, что 31 января министр обороны Китая Дун Цзюнь сообщил министру обороны России Сергею Шойгу о том, что власти Китая не откажутся от поддержки России по украинскому вопросу вопреки давлению западных стран. В Figaro подчеркнули, что Китай впервые с начала спецоперации публично сообщил о "поддержке" России в украинском конфликте.