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4 февраля, 01:28

"Подтверждение сильной тенденции": На Западе забили тревогу из-за заявления Китая об СВО

Figaro: Обещание Китая поддержать Россию говорит о крепких отношениях двух стран

Министр обороны Китая Дун Цзюнь пообещал поддержать Москву по украинскому вопросу, что говорит об укреплении российско-китайской дружбы. Об этом сообщает французская газета Figaro.

"Это всё более явное подтверждение и без того сильной тенденции", — заявил историк Дмитрий Минич.

По данным журналистов, обе страны активно развивают сотрудничество в военной, а также экономической области. Между КНР и РФ товарооборот существенно увеличился за минувшие два года, а Россия стала крупнейшим экспортёром нефти в Китай. В материале подчеркнули, что союз этих двух стран кажется "как никогда крепким".

Напомним, что 31 января министр обороны Китая Дун Цзюнь сообщил министру обороны России Сергею Шойгу о том, что власти Китая не откажутся от поддержки России по украинскому вопросу вопреки давлению западных стран. В Figaro подчеркнули, что Китай впервые с начала спецоперации публично сообщил о "поддержке" России в украинском конфликте.

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Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг во время поездки в США, чтобы убедить высшее руководство страны и общественность в необходимости выделения военной помощи Украине, заявлял о планах России ослабить Америку. Он обратил внимание на то, что Москва объединяет усилия с Китаем, Ираном и КНДР.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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