В Госдуме раскрыли, как повлияет на отношения с КНР тайная отправка формы для ВСУ из Китая
Депутат ГД Чепа: Поставки формы ВСУ через КНР не испортят отношения с Россией
Тайные поставки формы для бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) через территорию России из Китая никак не повлияют на отношения с КНР. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.
"Это делали не официальные структуры в Китае, а какие-то коммерческие организации. Очень хорошо, что наша таможенная служба это отследила. Надо внимательнее контролировать перемещения грузов, потому что не исключено, что это был не единичный случай", — указал парламентарий в беседе с "Лентой.ру".
Чепа добавил, что компании из КНР могут осуществлять и более значимые поставки для армии Украины, чем военная форма. Например, запчасти к беспилотникам.
Напомним, что сегодня, 2 февраля, таможенники обнаружили восемь контейнеров с военной формой с символикой ВСУ в Забайкалье. Груз транзитом шёл через Китай в Польшу. Изготовитель военной формы остаётся неизвестным, проводится проверка.
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