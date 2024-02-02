В Госдуме раскрыли, как повлияет на отношения с КНР тайная отправка формы для ВСУ из Китая

Тайные поставки формы для бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) через территорию России из Китая никак не повлияют на отношения с КНР. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

"Это делали не официальные структуры в Китае, а какие-то коммерческие организации. Очень хорошо, что наша таможенная служба это отследила. Надо внимательнее контролировать перемещения грузов, потому что не исключено, что это был не единичный случай", — указал парламентарий в беседе с "Лентой.ру".

Чепа добавил, что компании из КНР могут осуществлять и более значимые поставки для армии Украины, чем военная форма. Например, запчасти к беспилотникам.