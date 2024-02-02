Таможенники обнаружили контейнеры с формой для украинских солдат в Забайкалье

На железнодорожном пункте пропуска (ЖДПП) Забайкальск в грузовом поезде обнаружили военную форму с символикой Вооружённых сил Украины (ВСУ), которую транзитом везли через Китай в Польшу. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник Читинской таможни Владимир Игнатьев.

По его словам, по декларации шла спортивная и рабочая одежда. Как выяснилось в ходе досмотра, в контейнерах была не совсем спортивная одежда по плотности ткани и другим параметрам.

"Груз транзитом шёл через Китай в Польшу... Один контейнер "выдернули", вскрыли, а там баулы с адресами на Украину. В них было упаковано обмундирование с символикой украинской армии", — указал Игнатьев.

По его словам, всего было задержано восемь контейнеров, в настоящее время их содержимое осматривают специалисты. Начальник таможни пояснил, что баулы с формой для ВСУ были запакованы заводским способом и помещены в вакуумную упаковку. После распаковки одного контейнера нужно пять-шесть дополнительных, чтобы поместить всё обратно, уточнил Игнатьев. Изготовитель военной формы остаётся неизвестным, проводится проверка. На контейнерах написаны конкретные направления: Киев, Львов и другие города.

Игнатьев дополнил, что после начала СВО на Читинской таможне сложилась традиция отправлять конфискованные товары в качестве гуманитарной помощи для бойцов ВС РФ. Это касается различных инструментов, одежды и средств личной гигиены.