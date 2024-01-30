В прибывшем из Японии на Сахалин судне нашли контрабанду на миллион рублей

На прибывшем из Японии в сахалинский порт Корсаков российском грузовом судне обнаружен тайник с контрабандой. Как сообщили в Пограничном управлении ФСБ РФ по Сахалинской области, в нём была табачная и алкогольная продукция на сумму более одного миллиона рублей.

"На судне заграничного следования, прибывшем в порт Корсаков из порта Отару (Япония) в специально оборудованном тайнике обнаружена незадекларированная и сокрытая от таможенного оформления алкогольная и табачная продукция", — сказано в записи.

Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде алкогольной и табачной продукции.