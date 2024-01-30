В прибывшем из Японии на Сахалин судне нашли контрабанду на миллион рублей
На прибывшем из Японии в сахалинский порт Корсаков российском грузовом судне обнаружен тайник с контрабандой. Как сообщили в Пограничном управлении ФСБ РФ по Сахалинской области, в нём была табачная и алкогольная продукция на сумму более одного миллиона рублей.
"На судне заграничного следования, прибывшем в порт Корсаков из порта Отару (Япония) в специально оборудованном тайнике обнаружена незадекларированная и сокрытая от таможенного оформления алкогольная и табачная продукция", — сказано в записи.
Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде алкогольной и табачной продукции.
Ранее Лайф рассказывал, как во Владикавказе таможенники пресекли контрабанду яйцеклеток на 2,5 миллиона рублей. Работники медучреждения убедили россиянку, что перевозка клеток для процедуры ЭКО легальна, однако не сообщили ей, что для этого необходимо иметь разрешительные документы.