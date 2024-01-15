Россиянка пыталась вывезти в Грузию яйцеклетки на 2,5 млн, но теперь может сесть на 7 лет

Россиянка пыталась вывезти в Грузию яйцеклетки на два с половиной миллиона рублей, но её остановили таможенники. Теперь женщине грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, 36-летняя женщина получила семь пробирок по 0,5 миллилитра с образцами яйцеклеток в одной из клиник Санкт-Петербурга. Она собиралась перевезти их в клинику Silk Medical в Грузии, чтобы забеременеть подешевле: метод ЭКО там стоит 6500 долларов (более 570 тысяч рублей). Работники этого медучреждения убедили россиянку, что перевозка клеток легальна, однако не сообщили ей, что для этого необходимо иметь разрешительные документы.

Против женщины могут возбудить уголовное дело по статье "Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, растений и грибов". Ей грозит до семи лет лишения свободы и штраф в размере одного миллиона рублей.