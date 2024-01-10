В Госдуме предложили запретить заморозку яйцеклеток

Депутат Госдумы Виталий Милонов подготовил законопроект, который касается запрета криоконсервации и уничтожения эмбрионов человека при использовании вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Вместе с этим Милонов хочет исключить причисление эмбриона к репродуктивным тканям и органам человека.

"То, что мы называем эмбрионами, — уже живой человек, это начало жизни. Криоконсервация подразумевает замораживание живых организмов оплодотворённой яйцеклетки, которые развиваются в полноценного человека", — подчеркнул Милонов в беседе с сайтом МК.ru.

Никто не знает реальных последствий после заморозки яйцеклеток, ведь это не брюссельская капуста, пояснил депутат. Милонов пояснил, что началом жизни эмбрионов распоряжаются даже хуже, чем во время аборта. По словам автора законопроекта, клетки живых организмов сегодня используют как мусор. Новый закон разрабатывается для защиты нравственности и безопасности государства, традиционных российских духовно-нравственных ценностей, указал Милонов.