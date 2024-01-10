В Госдуме предложили запретить заморозку яйцеклеток
Депутат Милонов подготовил законопроект, останавливающий заморозку яйцеклеток
Депутат Госдумы Виталий Милонов подготовил законопроект, который касается запрета криоконсервации и уничтожения эмбрионов человека при использовании вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Вместе с этим Милонов хочет исключить причисление эмбриона к репродуктивным тканям и органам человека.
"То, что мы называем эмбрионами, — уже живой человек, это начало жизни. Криоконсервация подразумевает замораживание живых организмов оплодотворённой яйцеклетки, которые развиваются в полноценного человека", — подчеркнул Милонов в беседе с сайтом МК.ru.
Никто не знает реальных последствий после заморозки яйцеклеток, ведь это не брюссельская капуста, пояснил депутат. Милонов пояснил, что началом жизни эмбрионов распоряжаются даже хуже, чем во время аборта. По словам автора законопроекта, клетки живых организмов сегодня используют как мусор. Новый закон разрабатывается для защиты нравственности и безопасности государства, традиционных российских духовно-нравственных ценностей, указал Милонов.
Пояснительная записка к законопроекту подчёркивает, что избыточное производство эмбрионов и манипуляции с ними рассматриваются как форма убийства, которая наносит вред моральному и физическому здоровью нации. Позиция Православной церкви тоже поддерживает эту позицию. Милонов добавил, что его инициатива не требует траты средств из федерального бюджета.
Ранее Лайф писал, что в России наблюдается тенденция к отказу от проведения абортов в частных клиниках. Такие решения уже приняли в Крыму, а также Курской и Челябинской областях. А в Татарстане, Мордовии и Тверской области ввели штрафы за склонение к прерыванию беременности. В Русской православной церкви считают уже предпринятые меры и предложения по теме недостаточными. В конце декабря 2023 года Синод РПЦ принял документ, приравнивающий аборт к убийству на любых сроках.
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