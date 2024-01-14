На таможне во Владивостоке ценный аквамарин лишили ценности, распилив его пополам

Полуторакилограммовый аквамарин утратил свою ценность после встречи с таможенниками во Владивостоке. Как сообщает Mash, те распилили ценный камень пополам, чтобы проверить его минеральную ценность.

По информации телеграм-канала, в ноябре минувшего года россиянин грузился на паром во Владивостоке, чтобы уехать вместе с женой-кореянкой на ПМЖ на её родину. С собой мужчина прихватил коллекцию камней. Перед тем, как повстречаться с таможенниками, он досконально изучил правила вывоза драгоценностей из РФ и даже отнёс образцы на экспертизу в Дальневосточное отделение Российской академии наук (РАН). Однако бумаги проверяющих не убедили и прямо на границе они изъяли на проверку семь камней. В итоге никаких нарушений выявлено не было, а в декабре драгоценности передали представителям уехавшего коллекционера. При этом аквамарин был распилен на две части, что убило его ценность.

В ФТС России пояснили, что камень необходимо было распилить, чтобы выяснить, не содержит ли он минеральное сырьё, запрещённое на вывоз физлицам. Именно таких документов уехавший в Южную Корею россиянин не предоставил таможенникам, а бумажек от РАН было, увы, недостаточно. Сейчас коллекционер крайне расстроен из-за случившегося, однако всё же намерен восстановить камень. Вдобавок он утверждает, что о распиле аквамарина его никто якобы не предупреждал, хотя в ФТС заявляют обратное. В то же время эксперт-геммолог и вовсе заявил, что вся эта процедура была необязательной, мол, для исследования достаточно не более грамма минерального сырья.