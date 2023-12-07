В ФТС раскрыли сумму миллионов, которые россияне пытались незаконно вывезти из страны
ФТС: В 2023 году россияне пытались незаконно вывезти 876 млн рублей
За девять месяцев 2023 года Федеральная таможенная служба 7,4 тысячи раз пресекла попытки вывезти валюту за пределы РФ в обход действующего законодательства. Суммарно на руках у нарушителей оказалось 876 миллионов рублей, сообщили "Известия".
Из статистики ФТС следует, что большая часть административных дел (5,3 тысячи) приходится на попытки покинуть страну с иностранной валютой на сумму свыше 10 тысяч долларов. Также с января по сентябрь служба возбудила 60 уголовных дел за незаконное перемещение наличных в крупном размере.
Напомним, что россияне обязаны декларировать крупные суммы при пересечении границы. А с марта 2022 года в стране действует ещё и запрет на вывоз за рубеж иностранной налички, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов.
Ранее калининградские таможенники пресекли попытку 50-летнего россиянина ввезти в страну арсенал оружия в тайнике своего Porsche Cayenne. Опасный груз едва не попал в РФ из Литвы.
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