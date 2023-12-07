В ФТС раскрыли сумму миллионов, которые россияне пытались незаконно вывезти из страны

За девять месяцев 2023 года Федеральная таможенная служба 7,4 тысячи раз пресекла попытки вывезти валюту за пределы РФ в обход действующего законодательства. Суммарно на руках у нарушителей оказалось 876 миллионов рублей, сообщили "Известия".

Из статистики ФТС следует, что большая часть административных дел (5,3 тысячи) приходится на попытки покинуть страну с иностранной валютой на сумму свыше 10 тысяч долларов. Также с января по сентябрь служба возбудила 60 уголовных дел за незаконное перемещение наличных в крупном размере.

Напомним, что россияне обязаны декларировать крупные суммы при пересечении границы. А с марта 2022 года в стране действует ещё и запрет на вывоз за рубеж иностранной налички, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов.