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16 ноября, 11:55

Россиянин приехал из Литвы на "порше", "вооружённом" сотнями гильз и тысячами пуль

Таможенники нашли тайник с боеприпасами и частями оружия в автомобиле россиянина

<p>Боеприпасы, которые нашли в Рorsche россиянина, приехавшего из Литвы. Обложка © ФТС России</p>

Боеприпасы, которые нашли в Рorsche россиянина, приехавшего из Литвы. Обложка © ФТС России

Сотрудники Калининградской областной таможни нашли примерно три тысячи боеприпасов и частей оружия в тайнике багажника Рorsche Cayenne. Как уточнили Лайфу в пресс-службе ФТС России, это произошло в пункте пропуска Чернышевское. Владельцем машины оказался 50-летний россиянин, который прибыл из Литвы.

Таможенники нашли тайник с боеприпасами и частями оружия в Рorsche россиянина. Видео © ФТС России

"В рамках работы системы управления рисками таможенных органов транспортное средство было направлено на выборочный осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. После сканирования было принято решение о проведении таможенного досмотра", — отметили в ведомстве.

Боеприпасы, которые нашли в Рorsche россиянина, приехавшего из Литвы. Фото © ФТС России

Боеприпасы, которые нашли в Рorsche россиянина, приехавшего из Литвы. Фото © ФТС России

Инспекторы демонтировали решётку в багажнике и нашли в нише для динамика 600 гильз для карабина, две тысячи пуль, два пневмоцилиндра, 12 пламегасителей и 15 дульных тормозов-компенсаторов. Общий вес партии составил 57 килограммов, а её рыночная стоимость — 1,8 миллиона рублей.

Рorsche, который "вооружил" боеприпасами приехавший из Литвы россиянин. Фото © ФТС России

Рorsche, который "вооружил" боеприпасами приехавший из Литвы россиянин. Фото © ФТС России

Водитель рассказал, что купил всё это для себя в магазине охотничьего снаряжения. В ФТС отметили, что вес и количество арсенала и способ его перемещения через границу не позволили инспекторам отнести его к личным товарам. В итоге содержимое тайника изъято, а против нарушителя возбудили административное дело по статье "Сокрытие товаров от таможенного контроля".

Контрабандисты пытались вывезти из России в Китай кости тигра и рога сайгака

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Ранее Лайф писал, что сотрудники Благовещенской таможни нашли у уроженки Китая драгоценные трусы. В бельё были вшиты слитки золота и серебра на 2,2 миллиона рублей.

Никита Осипов
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