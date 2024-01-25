Генпрокуратура намерена взыскать 358 млрд с "крабового короля" Кана и подельников
Генпрокуратура направила иск на ₽358 млрд к главным добытчикам крабов в Приморье
Олег Кан. Обложка © Rodnyeostrova.ru
Генпрокуратура направила исковое заявление в Арбитражный суд Приморского края о взыскании более 358 миллиардов рублей с крупнейших добытчиков краба в регионе, в числе которых есть и известный рыбопромышленник Олег Кан. Иск от надзорного ведомства поступил 23 января, об этом говорится в картотеке арбитража.
Среди ответчиков также фигурирует Федеральное агентство по рыбоводству, несколько связанных с Каном организаций, глава компании "Монерон" Дмитрий Пашов, которого в 2022 году приговорили к 4,5 года колонии строгого режима за контрабанду живых крабов на сумму 2,6 миллиарда рублей, которую он совершал в составе группы организованных лиц. Подробности иска пока не раскрываются.
Ранее Лайф уже публиковал материал о том, чем прославился дальневосточный предприниматель Олег Кан, получивший в народе прозвище "крабовый король". В настоящее время бизнесмен находится за границей, скрываясь от российского правосудия.