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25 января, 10:14

Генпрокуратура намерена взыскать 358 млрд с "крабового короля" Кана и подельников

Генпрокуратура направила иск на ₽358 млрд к главным добытчикам крабов в Приморье

Олег Кан. Обложка © Rodnyeostrova.ru

Олег Кан. Обложка © Rodnyeostrova.ru

Генпрокуратура направила исковое заявление в Арбитражный суд Приморского края о взыскании более 358 миллиардов рублей с крупнейших добытчиков краба в регионе, в числе которых есть и известный рыбопромышленник Олег Кан. Иск от надзорного ведомства поступил 23 января, об этом говорится в картотеке арбитража.

Среди ответчиков также фигурирует Федеральное агентство по рыбоводству, несколько связанных с Каном организаций, глава компании "Монерон" Дмитрий Пашов, которого в 2022 году приговорили к 4,5 года колонии строгого режима за контрабанду живых крабов на сумму 2,6 миллиарда рублей, которую он совершал в составе группы организованных лиц. Подробности иска пока не раскрываются.

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Ранее Лайф уже публиковал материал о том, чем прославился дальневосточный предприниматель Олег Кан, получивший в народе прозвище "крабовый король". В настоящее время бизнесмен находится за границей, скрываясь от российского правосудия.

Юрий Лысенко
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