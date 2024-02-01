Украинкам из ВСУ впервые выдали военную форму
Минобороны Украины: В ВСУ впервые выдали женщинам военную форму
В ВСУ впервые выдали женскую форму. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Министерство обороны Украины
Служащие в ВСУ женщины впервые получили военную форму. Об этом в четверг, 1 февраля, заявила пресс-служба Минобороны Украины.
"Комплекты летних полевых костюмов изготовлены с учётом женских антропометрических параметров. В новую форму внесли конструктивные элементы, позволяющие женщинам-военнослужащим чувствовать себя комфортно во время выполнения задач в полевых условиях и пунктах постоянной дислокации", — отметили в ведомстве.
По словам заместителя министра обороны Натальи Калмыковой, в ВСУ служат десятки тысяч женщин, при этом порядка пяти тысяч находятся на передовой. В ведомстве добавили, что в этом году будет закуплено 65 тысяч комплектов военной формы и 100 тысяч комплектов белья. При этом 50 тысяч комплектов летних полевых костюмов уже начали отправлять в украинские войска.
Как сообщал Лайф, на Украине не знают, как восполнить дефицит живой силы в ВСУ. Киев провёл уже девять волн мобилизации, а в декабре 2023 года Генштаб попросил Владимира Зеленского призвать ещё полмиллиона человек. Для этого власти придумали пять вариантов нового законопроекта о мобилизации, причём каждый из них оказался крайне спорным. Более того, успевших покинуть Незалежную украинцев призвали встать на воинский учёт за рубежом. При этом серьёзные последствия за бегство от службы грозят не только самому уклонисту, но и всей его семье. 31 января в Раду был внесён новый проект о мобилизации, включающий выдачу электронных повесток. На этом фоне на Украине заговорили о мобилизации женщин, однако позже в парламенте заявили, что необходимости в этом нет.