Украинкам из ВСУ впервые выдали военную форму

"Комплекты летних полевых костюмов изготовлены с учётом женских антропометрических параметров. В новую форму внесли конструктивные элементы, позволяющие женщинам-военнослужащим чувствовать себя комфортно во время выполнения задач в полевых условиях и пунктах постоянной дислокации", — отметили в ведомстве.

По словам заместителя министра обороны Натальи Калмыковой, в ВСУ служат десятки тысяч женщин, при этом порядка пяти тысяч находятся на передовой. В ведомстве добавили, что в этом году будет закуплено 65 тысяч комплектов военной формы и 100 тысяч комплектов белья. При этом 50 тысяч комплектов летних полевых костюмов уже начали отправлять в украинские войска.