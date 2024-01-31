В Раду внесён новый проект о мобилизации, включающий выдачу электронных повесток
Кабмин Украины внёс в Верховную раду новую редакцию законопроекта о правилах мобилизации. Текст документа опубликован на сайте парламента.
Обновлённая версия закона предусматривает введение электронных повесток, которые будут считаться вручёнными сразу после доставки адресату. Рассылать "письма счастья" планируется в кабинеты призывника. Последние в случае принятия документа придётся завести всем военнообязанным. При этом традиционный способ вручения бумажных повесток не будет отменён.
Ещё в проекте нормативного акта перечислены последствия непосещения военкомата после получения повестки. В этом случае территориальные центры комплектования могут обратиться в суд и добиться блокировки карт и водительских прав уклониста, которому также запретят выезд за границу. Уважительными причинами для неявки являются лишь смерть близкого родственника, болезнь или проблемы стихийного характера.
Ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что киевский режим не устоит без новой волны мобилизации. А в Раде на фоне острой нехватки живой силы вновь заговорили о мобилизации женщин.
t.me / Верховна Рада України