В Раду внесён новый проект о мобилизации, включающий выдачу электронных повесток

Кабмин Украины внёс в Верховную раду новую редакцию законопроекта о правилах мобилизации. Текст документа опубликован на сайте парламента.

Обновлённая версия закона предусматривает введение электронных повесток, которые будут считаться вручёнными сразу после доставки адресату. Рассылать "письма счастья" планируется в кабинеты призывника. Последние в случае принятия документа придётся завести всем военнообязанным. При этом традиционный способ вручения бумажных повесток не будет отменён.

Ещё в проекте нормативного акта перечислены последствия непосещения военкомата после получения повестки. В этом случае территориальные центры комплектования могут обратиться в суд и добиться блокировки карт и водительских прав уклониста, которому также запретят выезд за границу. Уважительными причинами для неявки являются лишь смерть близкого родственника, болезнь или проблемы стихийного характера.