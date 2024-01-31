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30 января, 22:44

В Раду внесён новый проект о мобилизации, включающий выдачу электронных повесток

Кабмин Украины внёс в Верховную раду новую редакцию законопроекта о правилах мобилизации. Текст документа опубликован на сайте парламента.

Обновлённая версия закона предусматривает введение электронных повесток, которые будут считаться вручёнными сразу после доставки адресату. Рассылать "письма счастья" планируется в кабинеты призывника. Последние в случае принятия документа придётся завести всем военнообязанным. При этом традиционный способ вручения бумажных повесток не будет отменён.

Ещё в проекте нормативного акта перечислены последствия непосещения военкомата после получения повестки. В этом случае территориальные центры комплектования могут обратиться в суд и добиться блокировки карт и водительских прав уклониста, которому также запретят выезд за границу. Уважительными причинами для неявки являются лишь смерть близкого родственника, болезнь или проблемы стихийного характера.

Тотальная и беспощадная мобилизация вынуждает бойцов ВСУ всё чаще сдаваться в плен
Тотальная и беспощадная мобилизация вынуждает бойцов ВСУ всё чаще сдаваться в плен

Ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что киевский режим не устоит без новой волны мобилизации. А в Раде на фоне острой нехватки живой силы вновь заговорили о мобилизации женщин.

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t.me / Верховна Рада України

Илья Пушкарев
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