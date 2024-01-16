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16 января, 17:25

Тотальная и беспощадная мобилизация вынуждает бойцов ВСУ всё чаще сдаваться в плен

Эксперт Живов: Бойцы ВСУ стали чаще сдаваться в плен из-за тотальной мобилизации

Военнослужащие ВСУ стали чаще сдаваться в плен из-за тотальной мобилизации на Украине. На это обратил внимание военный эксперт Алексей Живов.

"Сейчас всё больше бойцов ВСУ сдаются в плен, выбирают жизнь, потому что многие из военнослужащих ВСУ были насильно мобилизованы в армию", — сказал он в беседе с "Лентой.ру".

Живов также отметил, что мобилизованных украинцев используют исключительно в качестве "мяса" и "одноразового материала", что, безусловно, никому мотивации не приносит. При этом, как уточнил эксперт, командование ВСУ бережёт свой офицерский и сержантский состав, а на штурмы отправляет тех, кого не жалко.

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А ранее Лайф писал, что бойцы группировки "Запад" заняли позиции и взяли в плен солдат ВСУ на Купянском направлении. Украинские военнослужащие сдали собственные позиции без сопротивления, несмотря на то что российским штурмовикам приходилось прорываться под плотным огнём танков и артиллерии противника.

Обложка ©

Getty Images / Ozge Elif Kizil / Anadolu

Наталья Исакова
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