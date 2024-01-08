Украинские военкомы начали останавливать троллейбусы для проверки граждан
"Страна": В Одессе сотрудники военкомата остановили для проверки троллейбус
В Одессе сотрудники военкомата остановили троллейбус для проверки. Об этом сообщает украинское издание "Страна".
Украинские военкомы остановили для проверки троллейбус в Одессе. Видео © t.me / Политика Страны
"В Одессе на Молдаванке военкомы остановили троллейбус и проводят в нём проверку. Видно, как они входят во все открытые двери", — сказано в сообщении.
Ранее Лайф писал, что украинка в слезах рассказала о похищении мужа военкомами под плач сына, спустя сутки пришли и за ней. Видео появилось в Сети.
Напомним, на Украине провели девять волн мобилизации, однако этого киевскому режиму оказалось недостаточно. Так, недавно Генштаб ВСУ попросил Владимира Зеленского мобилизовать ещё до 500 тысяч граждан. А в Раде подготовили скандальный законопроект, который кардинально меняет подход к мобилизации: в частности, там предложили призывать инвалидов третьей группы. Кроме того, в украинском парламенте сообщили, что изменения коснутся и покинувших страну мужчин.
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