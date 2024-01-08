Украинские военкомы начали останавливать троллейбусы для проверки граждан

В Одессе сотрудники военкомата остановили троллейбус для проверки. Об этом сообщает украинское издание "Страна".

Украинские военкомы остановили для проверки троллейбус в Одессе. Видео © t.me / Политика Страны

"В Одессе на Молдаванке военкомы остановили троллейбус и проводят в нём проверку. Видно, как они входят во все открытые двери", — сказано в сообщении.