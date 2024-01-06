"Мобилизация" и "уклонист" вошли в тройку слов года на Украине

Онлайн-словарь современного украинского сленга "Мыслово" выбрал термин "мобилизация" словом 2023 года. Об этом говорится в пресс-релизе словаря.

"Словарь современного украинского языка и сленга "Мыслово" выбрал слово "мобилизация" словом 2023 года. Термин находился в центре общественной дискуссии в течение всего года с пиковым интересом в декабре, когда правительство внесло в парламент спорный законопроект о мобилизации", — говорится в сообщении.