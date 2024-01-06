"Мобилизация" и "уклонист" вошли в тройку слов года на Украине
Украинский словарь "Мыслово" выбрал термин "мобилизация" словом 2023 года
Онлайн-словарь современного украинского сленга "Мыслово" выбрал термин "мобилизация" словом 2023 года. Об этом говорится в пресс-релизе словаря.
"Словарь современного украинского языка и сленга "Мыслово" выбрал слово "мобилизация" словом 2023 года. Термин находился в центре общественной дискуссии в течение всего года с пиковым интересом в декабре, когда правительство внесло в парламент спорный законопроект о мобилизации", — говорится в сообщении.
Второе место занял термин "контрнаступление" (или "контрнаступ" на украинском языке). Как заявили авторы рейтинга, позиция слова обусловлена тем, что само наступление "получило значительно больше медийной поддержки, чем материально-технического обеспечения, и, как следствие, принесло больше фрустрации, чем видимых результатов". Слово "уклонист" заняло третье место.
Напомним, на Украине провели девять волн мобилизации, однако этого киевскому режиму оказалось мало. Так, недавно Генштаб ВСУ попросил Владимира Зеленского мобилизовать ещё до полумиллиона граждан. А в Верховной раде подготовили скандальный законопроект, который кардинально меняет подход к мобилизации: в частности, там предложили призывать и инвалидов третьей группы. Кроме того, в украинском парламенте сообщили, что изменения коснутся и сбежавших из страны мужчин.
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