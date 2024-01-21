"Немыслимо!": Буданов сорвался после вопроса о критике мобилизации на Украине
Глава ГУР Буданов: Украина не сможет обойтись без дополнительной мобилизации
Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Обложка © ТАСС / Zuma
Киев не способен продолжать боевые действия без дополнительной мобилизации на Украине. Такое мнение выразил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны страны Кирилл Буданов.
"Немыслимо даже думать, что мы можем обойтись без мобилизации. Нехватка [военных] ощутима", — подчеркнул он в беседе с Financial Times.
В том же интервью Буданов отметил, что 2024 год для Украины будет тяжёлым. При этом он не стал давать более точный прогноз для ВСУ на ближайшие месяцы.
Напомним, на Украине провели уже девять волн мобилизации. В декабре 2023 года из-за тяжёлых потерь на фронте Генштаб попросил Владимира Зеленского призвать ещё полмиллиона человек. Для этого на Украине придумали сразу пять вариантов законопроекта о мобилизации, каждый из которых вызвал множество споров. Сбежавших из страны украинцев призвали встать на воинский учёт за рубежом. В январе стало известно, что кабмин Украины отозвал из Верховной рады скандальный законопроект о новых правилах мобилизации.