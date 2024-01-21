"Немыслимо!": Буданов сорвался после вопроса о критике мобилизации на Украине

"Немыслимо даже думать, что мы можем обойтись без мобилизации. Нехватка [военных] ощутима", — подчеркнул он в беседе с Financial Times.

В том же интервью Буданов отметил, что 2024 год для Украины будет тяжёлым. При этом он не стал давать более точный прогноз для ВСУ на ближайшие месяцы.