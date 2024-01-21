Буданов сделал шокирующее заявление о конфликте на Украине
Глава ГУР Буданов: Год для Украины будет тяжёлым
2024 год для Украины станет достаточно тяжёлым. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Незалежной Кирилл Буданов.
"Говорить, что всё хорошо, — это неправда", — приводит его слова Financial Times.
Авторы газеты уточняют, что Буданов не стал давать более точный прогноз для украинской армии на 2024 год.
Как сообщал Лайф, на Украине провели уже девять волн мобилизации. В декабре 2023 года из-за тяжёлых потерь на фронте Генштаб попросил Владимира Зеленского призвать ещё полмиллиона человек. Для этого на Украине придумали сразу пять вариантов законопроекта о мобилизации, каждый из которых вызвал множество споров. Сбежавших из страны украинцев призвали встать на воинский учёт за рубежом. В январе стало известно, что кабмин Украины отозвал из Верховной рады скандальный законопроект о новых правилах мобилизации.
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