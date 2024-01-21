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21 января, 10:49

Буданов сделал шокирующее заявление о конфликте на Украине

Глава ГУР Буданов: Год для Украины будет тяжёлым

2024 год для Украины станет достаточно тяжёлым. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Незалежной Кирилл Буданов.

"Говорить, что всё хорошо, — это неправда", — приводит его слова Financial Times.

Авторы газеты уточняют, что Буданов не стал давать более точный прогноз для украинской армии на 2024 год.

Зеленский заявил о важности мобилизации на Украине
Зеленский заявил о важности мобилизации на Украине

Как сообщал Лайф, на Украине провели уже девять волн мобилизации. В декабре 2023 года из-за тяжёлых потерь на фронте Генштаб попросил Владимира Зеленского призвать ещё полмиллиона человек. Для этого на Украине придумали сразу пять вариантов законопроекта о мобилизации, каждый из которых вызвал множество споров. Сбежавших из страны украинцев призвали встать на воинский учёт за рубежом. В январе стало известно, что кабмин Украины отозвал из Верховной рады скандальный законопроект о новых правилах мобилизации.

Обложка ©

Getty Images / Gian Marco Benedetto

Никита Осипов
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