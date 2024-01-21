Зеленский заявил о важности мобилизации на Украине

Законопроект о мобилизации на Украине — важный, разумный и справедливый, заявил Владимир Зеленский. Он отметил, что мобилизация — это "вопрос справедливости", потому что тех, кто служит сейчас, пора менять на новых бойцов.

"Если не хватает людей натренированных, профессиональных, то надо военным дать инструмент, чтобы они могли мобилизовать часть общества и подготовить её", — заявил он в интервью британскому телеканалу Channel 4.