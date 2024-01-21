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21 января, 10:22

Зеленский заявил о важности мобилизации на Украине

Зеленский назвал законопроект о мобилизации важным и справедливым

Законопроект о мобилизации на Украине — важный, разумный и справедливый, заявил Владимир Зеленский. Он отметил, что мобилизация — это "вопрос справедливости", потому что тех, кто служит сейчас, пора менять на новых бойцов.

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"Если не хватает людей натренированных, профессиональных, то надо военным дать инструмент, чтобы они могли мобилизовать часть общества и подготовить её", — заявил он в интервью британскому телеканалу Channel 4.

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По словам Зеленского, мобилизуемый должен знать, "куда он идёт и насколько его подготовят". В первоначальном варианте закона о мобилизации говорилось, что после 36 месяцев службы военного должны демобилизовать. Однако после отправки документа на переработку в кабмин появилась информация, что эту норму хотят изменить.

Напомним, на Украине уже провели девять волн мобилизации. В декабре 2023 года из-за тяжёлых потерь на фронте Генштаб попросил Владимира Зеленского призвать ещё полмиллиона человек. Для этого на Украине придумали сразу пять вариантов законопроекта о мобилизации, каждый из которых вызвал множество споров. Сбежавших из страны украинцев призвали встать на воинский учёт за рубежом. В январе стало известно, что кабмин Украины отозвал из Верховной рады скандальный законопроект о новых правилах мобилизации.

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President.gov.ua

Александра Мышляева
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