Зеленский заявил о важности мобилизации на Украине
Зеленский назвал законопроект о мобилизации важным и справедливым
Законопроект о мобилизации на Украине — важный, разумный и справедливый, заявил Владимир Зеленский. Он отметил, что мобилизация — это "вопрос справедливости", потому что тех, кто служит сейчас, пора менять на новых бойцов.
"Если не хватает людей натренированных, профессиональных, то надо военным дать инструмент, чтобы они могли мобилизовать часть общества и подготовить её", — заявил он в интервью британскому телеканалу Channel 4.
По словам Зеленского, мобилизуемый должен знать, "куда он идёт и насколько его подготовят". В первоначальном варианте закона о мобилизации говорилось, что после 36 месяцев службы военного должны демобилизовать. Однако после отправки документа на переработку в кабмин появилась информация, что эту норму хотят изменить.
Напомним, на Украине уже провели девять волн мобилизации. В декабре 2023 года из-за тяжёлых потерь на фронте Генштаб попросил Владимира Зеленского призвать ещё полмиллиона человек. Для этого на Украине придумали сразу пять вариантов законопроекта о мобилизации, каждый из которых вызвал множество споров. Сбежавших из страны украинцев призвали встать на воинский учёт за рубежом. В январе стало известно, что кабмин Украины отозвал из Верховной рады скандальный законопроект о новых правилах мобилизации.