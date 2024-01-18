Зеленский запретил украинцам дышать
Зеленский: Украинцы не могут просто дышать воздухом, нужно воевать или работать
Владимир Зеленский заявил, что украинцы не имеют права "просто дышать воздухом". Скандальное заявление он сделал публично, выступая на международном форуме в Давосе.
"Нельзя просто дышать воздухом, у нас война, поэтому ты либо работаешь, либо воюешь, и это факт", — сказал Зеленский.
Напомним, на Украине уже провели девять волн мобилизации. В декабре 2023 года из-за огромных потерь на фронте Генштаб призвал Зеленского призвать ещё полмиллиона человек. Для этого на Украине придумали сразу пять вариантов законопроекта о мобилизации, каждый из которых вызвал множество споров. А сбежавших из страны мужчин призвали встать на воинский учёт за рубежом. Тем временем всё больше солдат сдаются в плен.
Getty Images / Drew Angerer