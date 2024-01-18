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18 января, 14:21

Зеленский запретил украинцам дышать

Зеленский: Украинцы не могут просто дышать воздухом, нужно воевать или работать

Владимир Зеленский заявил, что украинцы не имеют права "просто дышать воздухом". Скандальное заявление он сделал публично, выступая на международном форуме в Давосе.

"Нельзя просто дышать воздухом, у нас война, поэтому ты либо работаешь, либо воюешь, и это факт", — сказал Зеленский.

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Напомним, на Украине уже провели девять волн мобилизации. В декабре 2023 года из-за огромных потерь на фронте Генштаб призвал Зеленского призвать ещё полмиллиона человек. Для этого на Украине придумали сразу пять вариантов законопроекта о мобилизации, каждый из которых вызвал множество споров. А сбежавших из страны мужчин призвали встать на воинский учёт за рубежом. Тем временем всё больше солдат сдаются в плен.

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Getty Images / Drew Angerer

Александра Мышляева
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