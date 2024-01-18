Зеленский запретил украинцам дышать

Владимир Зеленский заявил, что украинцы не имеют права "просто дышать воздухом". Скандальное заявление он сделал публично, выступая на международном форуме в Давосе.

"Нельзя просто дышать воздухом, у нас война, поэтому ты либо работаешь, либо воюешь, и это факт", — сказал Зеленский.