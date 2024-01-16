В Раде пожаловались, что проект о мобилизации придётся рассматривать без данных от ВСУ

У 90% депутатов Верховной рады нет доступа к военной тайне, поэтому они будут рассматривать вопрос о мобилизации, не имея достоверных данных о ситуации в Вооружённых силах Украины (ВСУ). Об этом заявил парламентарий Андрей Осадчук.

"Сейчас вопрос мобилизации является абсолютно засекреченным, потому что 90% депутатского корпуса не имеет доступа к военной тайне. В частности, в части, которая прямо касается формирования подразделений, дефицита, военных потерь, бюджета, военных планов и прочего", — приводит слова депутата один из украинских телеканалов.