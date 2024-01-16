В Раде пожаловались, что проект о мобилизации придётся рассматривать без данных от ВСУ
Депутат Осадчук: У 90% парламентариев Верховной рады нет доступа к военной тайне
У 90% депутатов Верховной рады нет доступа к военной тайне, поэтому они будут рассматривать вопрос о мобилизации, не имея достоверных данных о ситуации в Вооружённых силах Украины (ВСУ). Об этом заявил парламентарий Андрей Осадчук.
"Сейчас вопрос мобилизации является абсолютно засекреченным, потому что 90% депутатского корпуса не имеет доступа к военной тайне. В частности, в части, которая прямо касается формирования подразделений, дефицита, военных потерь, бюджета, военных планов и прочего", — приводит слова депутата один из украинских телеканалов.
Осадчук дополнил, что вопрос о мобилизации должен рассматриваться в чёткой привязке к тому, что происходит в войсках Украины, с учётом их потребностей и планов.
Напомним, на Украине уже провели девять волн мобилизации. В декабре 2023 года из-за тяжёлых потерь на фронте Генштаб попросил Владимира Зеленского призвать ещё полмиллиона человек. Для этого на Украине придумали сразу пять вариантов законопроекта о мобилизации, каждый из которых вызвал множество споров. Сбежавших из страны украинцев призвали встать на воинский учёт за рубежом. В январе стало известно, что кабмин Украины отозвал из Верховной рады скандальный законопроект о новых правилах мобилизации.
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