В Раде выступили за мобилизацию части народных депутатов

"Народные депутаты Украины тоже должны подлежать мобилизации. Это моя позиция, дискуссии продолжаются… В действующее законодательство попадают [освобождаются от мобилизации] и депутаты предыдущих созывов. Единственное, нам нужно выработать норму, как сохранить действующую Раду", — приводит слова депутата один из украинских телеканалов.

Для того чтобы принимать законы и сохранить конституционное большинство, в парламенте должно оставаться 300 депутатов (на данный момент их около 400). Не подлежат мобилизации женщины, многодетные мужчины и кому за 60 лет. За исключением перечисленных категорий, как считает Цымбалюк, можно отправить на фронт примерно сотню народных депутатов.