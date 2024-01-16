В Раде выступили за мобилизацию части народных депутатов
Депутат Цымбалюк: Украинские парламентарии тоже должны подлежать мобилизации
Депутаты Верховной рады тоже должны подлежать мобилизации. Таким мнением поделился украинский парламентарий Михаил Цымбалюк.
"Народные депутаты Украины тоже должны подлежать мобилизации. Это моя позиция, дискуссии продолжаются… В действующее законодательство попадают [освобождаются от мобилизации] и депутаты предыдущих созывов. Единственное, нам нужно выработать норму, как сохранить действующую Раду", — приводит слова депутата один из украинских телеканалов.
Для того чтобы принимать законы и сохранить конституционное большинство, в парламенте должно оставаться 300 депутатов (на данный момент их около 400). Не подлежат мобилизации женщины, многодетные мужчины и кому за 60 лет. За исключением перечисленных категорий, как считает Цымбалюк, можно отправить на фронт примерно сотню народных депутатов.
Напомним, на Украине уже не первый раз пытаются разрешить мобилизацию чиновников. Так, ещё в августе депутат Рады Александр Дубинский внёс законопроект, предлагающий "по справедливости" мобилизовывать депутатов, чиновников и госслужащих. Очевидно, что документ не приняли, а сам Дубинский сейчас находится в СИЗО за то, что якобы помогал украинцам бежать от призыва на фронт. В начале декабря он написал подобную петицию, которая собрала необходимые 25 тысяч подписей, и её теперь обязан рассмотреть Владимир Зеленский.
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