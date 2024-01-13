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Депутатов Верховной рады могут отправить воевать, лишив брони от мобилизации

"Думская": Депутатов Рады хотят лишить брони от мобилизации и отправить на фронт

13 января, 13:28
Заседание Верховной рады Украины. Обложка © ТАСС / Zuma

Заседание Верховной рады Украины. Обложка © ТАСС / Zuma

На Украине задумались отменить бронь от мобилизации для депутатов Верховной рады, чтобы показать народу, что все равны перед законом. Об этом пишет украинское издание "Думская", ссылаясь на члена партии "Слуга народа".

"Понятно, что надо расширять базу мобилизированных. Но как это сделать без карательных мер для уклонистов, непонятно. Очевидно, будем убирать бронь для депутатов, чиновников и так далее, чтобы показать, что все равны", — поделился анонимный собеседник.

По его словам, вряд ли, конечно, будет практический смысл в призыве депутатов, так как многие военкомы могут побояться связываться с ними и не станут отправлять им повестки.

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Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник напомнил, что Владимир Зеленский — уклонист со стажем. Он четыре раза получал повестки от военкомата в 2014 и 2015 годах, но проигнорировал их, хотя был признан годным к военной службе.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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