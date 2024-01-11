В Раде назвали новую версию законопроекта о мобилизации ещё хуже предыдущей

Новая версия законопроекта о мобилизации, которую предложило Правительство Украины, ещё хуже, чем прошлая. Об этом заявила депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" София Федина.

"Доработанная версия правительственного законопроекта ещё хуже той, которая была представлена первоначально. Хуже — потому что выводы антикоррупционного и социального комитетов очень негативны. Антикоррупционный комитет подчеркнул, что законопроект о мобилизации содержит серьёзные коррупционные риски", — пояснила Федина в эфире телеканала "Прямой".

По словам нардепа, социальный комитет Рады считает, что часть норм в новом документе вообще не касаются темы законопроекта. Так, по её словам, в новой редакции появились вопросы, которые связаны с внесением в реестр информации, никак не влияющей на процесс мобилизации. Это, в свою очередь, является вмешательством в личную жизнь потенциального мобилизованного, поэтому документ нужно доработать, считает украинский парламентарий.