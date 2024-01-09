Противоречит конституции: В Раде разнесли новый проект о мобилизации

Законопроект о мобилизации, который подготовило украинское правительство, включает в себя нормы, противоречащие конституции. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона рассказала депутат Верховной рады Ирина Фриз.

"Мы настаиваем на снятии всех норм, которые содержат коррупционные риски, на снятии норм антиконституционных, и там их многовато для одного законодательного акта. Если будет одобрено решение представителями монобольшинства, тот текст, который внесён кабмином, он будет содержать все риски и антиконституционные нормы под эгидой, что это будет доработано ко второму чтению", — сообщила парламентарий.