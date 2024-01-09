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9 января, 19:43

Противоречит конституции: В Раде разнесли новый проект о мобилизации

Депутат Рады Фриз: В проекте о мобилизации находятся антиконституционные нормы

Законопроект о мобилизации, который подготовило украинское правительство, включает в себя нормы, противоречащие конституции. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона рассказала депутат Верховной рады Ирина Фриз.

"Мы настаиваем на снятии всех норм, которые содержат коррупционные риски, на снятии норм антиконституционных, и там их многовато для одного законодательного акта. Если будет одобрено решение представителями монобольшинства, тот текст, который внесён кабмином, он будет содержать все риски и антиконституционные нормы под эгидой, что это будет доработано ко второму чтению", — сообщила парламентарий.

С её мнением согласился и депутат Рады Фёдор Вениславский. По его словам, за три дня были согласованы нормы, устраивающие большинство депутатов и Минобороны. При этом в документе остались положения, взгляды на которые не совпали у профильного комитета и у оборонного ведомства. В том числе речь идёт об электронных повестках, отсутствии согласованности в части инвалидов, которых нельзя мобилизовывать.

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Лайф ранее сообщал, что на Украине усилили контроль за выездом мужчин призывного возраста, что произошло после разработки законопроекта, существенно меняющего подход к мобилизации. В частности, в этом документе предложили мобилизовывать инвалидов третьей группы. В парламенте Незалежной сообщили, что изменения коснутся и сбежавших из страны мужчин. А в национальном банке страны уверили, что готовы обсудить банковские ограничения для уклонистов в законе о мобилизации. Между тем Верховная рада страны зарегистрировала пять вариантов нового законопроекта о мобилизации.

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Flickr / Ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
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