Российские войска за прошедшие сутки отразили атаку ВСУ, а также поразили живую силу и технику противника на Южно-Донецком направлении. Как сообщает пресс-служба Минобороны России, в результате украинская сторона потеряла до 70 военных.

"На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка ДНР", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, на этом же направлении в районе населённого пункта Парасковиевка наши военные поразили живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. В результате противник потерял до 70 бойцов, два автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".