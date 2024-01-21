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21 января, 09:36

В Минобороны озвучили суточные потери ВСУ на Южно-Донецком направлении

Минобороны РФ: ВСУ потеряли на Южно-Донецком направлении до 70 военных

Российские войска за прошедшие сутки отразили атаку ВСУ, а также поразили живую силу и технику противника на Южно-Донецком направлении. Как сообщает пресс-служба Минобороны России, в результате украинская сторона потеряла до 70 военных.

"На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка ДНР", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, на этом же направлении в районе населённого пункта Парасковиевка наши военные поразили живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. В результате противник потерял до 70 бойцов, два автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

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Ранее стало известно, что ВС России освободили село Крахмальное в Харьковской области. В украинской армии уже подтвердили потерю населённого пункта. По словам спикера командования Сухопутных войск Владимира Фитьо, бойцы ВСУ отошли "на более подготовленные рубежи".

Обложка ©

Getty Images / Kostya Liberov / Libkos

Наталья Исакова
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