Российские силы заняли более выгодные позиции на Артёмовском участке фронта

Российские военные группировки войск "Юг" продолжают успешное выполнение задач в зоне специальной военной операции. Как стало известно, накануне бойцы заняли ряд более выгодных позиций на Артёмовском участке фронта, увеличив серую зону между позициями.

"Сейчас с сапёром проверяем местность, ищем новые позиции, потому что противник отходит и серая зона увеличивается, сейчас посмотрим, где можно благоприятно новую позицию устроить, запасную или ложную", — сообщил командир группы спецназа в беседе с РИА "Новости".

Боец пояснил, что российский спецназ вместе с этим ищет более выгодные позиции для размещения вооружения и техники.