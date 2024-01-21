Регион

Уведомления отключены

21 января, 04:31

Российские силы заняли более выгодные позиции на Артёмовском участке фронта

Российские военные группировки войск "Юг" продолжают успешное выполнение задач в зоне специальной военной операции. Как стало известно, накануне бойцы заняли ряд более выгодных позиций на Артёмовском участке фронта, увеличив серую зону между позициями.

"Сейчас с сапёром проверяем местность, ищем новые позиции, потому что противник отходит и серая зона увеличивается, сейчас посмотрим, где можно благоприятно новую позицию устроить, запасную или ложную", — сообщил командир группы спецназа в беседе с РИА "Новости".

Боец пояснил, что российский спецназ вместе с этим ищет более выгодные позиции для размещения вооружения и техники.

Бойцы ВДВ благодаря новым прицелам уничтожили БМП ВСУ с рекордного расстояния
Бойцы ВДВ благодаря новым прицелам уничтожили БМП ВСУ с рекордного расстояния

Ранее снайпер ВС России с позывным Леший рассказал о своей работе и задачах на Артёмовском направлении. По словам бойца, он занимается деморализацией противника, затрудняя выполнение им боевых задач. Причём работе снайперов не мешает даже ночь, так как они оснащены тепловизорами.

Обложка ©

VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров